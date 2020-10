Polizisten haben auf dem Amsterdamer Großflughafen Schiphol einen mit einem Messer bewaffneten Mann angeschossen.

Der Verdächtige habe zuvor mehrfach Anweisungen der Sicherheitskräfte ignoriert, das Messer niederzulegen, teilte die niederländische Gendarmerie am Montagabend auf Twitter mit. Zur Art der Verletzung hieß es lediglich, dem Mann sei ins Bein geschossen worden, er werde medizinisch behandelt. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Abflughalle. Die Situation sei unter Kontrolle, hieß es. Später sei ein zweiter Mann festgenommen worden, der mit dem Verdächtigen gesehen worden sei. Die Polizei sprach von einer unklaren Motivlage. Nähere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.Der internationale Flughafen Amsterdam Schiphol gehört zu den wichtigsten Drehkreuzen in Europa und fertigte vor Corona mehr als 70 Mio. Fluggäste im Jahr ab.