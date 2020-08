Neu im innerdeutschen Flugverkehr: Lübeck Air.

Die neu gegründete Fluggesellschaft Lübeck Air verbindet die Hansestadt ab sofort mit den beiden süddeutschen Metropolen. In einem neuen Gewand zeigt sich auch der Lübecker Flughafen.

Seit Montag, 17. August, gibt es zwei neue Flugverbindungen zwischen Lübeck und Stuttgart sowie zwischen Lübeck und München. An allen Wochentagen außer samstags verbindet Lübeck Air diese Städte mit einer Maschine vom Typ ATR 72-500. Betrieben wird sie von der dänischen Alsie Express.Die Erstflug-Passagiere lernten auch gleich den von den Architekten Gerkan, Marg und Partner neu gestalteten Lübecker Flughafen kennen: Kurze Wege, schnelle Abfertigung und ein komfortables Ambiente kennzeichnen den norddeutschen Airport."Wir bringen die starken Branchen des Nordens wie Ernährungswirtschaft, Maschinenbau und Medizintechnik näher an die Wirtschaftsräume des deutschen Südens heran", zeigen sich Winfried Stöcker und Jürgen Friedel, die Geschäftsführer der Fluggesellschaft und des Flughafens, einig."Und Ostsee-Urlauber aus Bayern und Baden-Württemberg haben nun eine bequeme Anreise von nur gut einer Stunde bis Lübeck", sagen die beiden. Die Tatsache, dass die neuen Strecken mitten in der Corona-Pandemie starteten, stelle besondere Anforderungen an das Unternehmen."Das Wohl der Fluggäste geht weit über ein schönes Ambiente und schnelle Prozesse hinaus." Im Flughafengebäude sowie an Bord der Maschine sorge man für den Schutz der Passagiere und des Personals vor einer Ansteckung mit Covid-19.Die Flugpreise bei Lübeck Air starten bei knapp 100 Euro je einfache Strecke. Der Diamant-Tarif mit allen Premium-Optionen wie Valet-Parken, mehrfachem Umbuchen und Namensänderungen liegt bei knapp 400 Euro.Der Flughafen Lübeck ist über die Autobahnen A1 und A20 gut an Städte wie Schwerin, Wismar und Hamburg angebunden. In der Nähe liegen die Ostseebäder Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Boltenhagen und Travemünde.Gleich gegenüber vom Flughafen befindet sich zudem der Bahnhof auf der Strecke Lüneburg–Lübeck–Kiel. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor dem Terminalgebäude und auf den nahen Langzeitparkplätzen.