Die schwedische Regierung bat das Parlament am heutigen Montag um Zustimmung dafür, die von der Corona-Krise betroffene Fluggesellschaft im laufenden Jahr mit bis zu fünf Milliarden schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 475 Mio. Euro) an Kapitalzuschüssen unterstützen zu dürfen. Neben dem Parlament muss auch die EU-Kommission den Plan absegnen.Im Namen des Staates sollten Aktien oder Beteiligungen erworben oder andere Maßnahmen ergriffen werden, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Im Gegenzug wolle die Regierung darauf hinwirken, dass sich SAS gemäß der Pariser Klimaziele ambitioniertere Ziele zur CO-Reduzierung setze. Der Kohlendioxid-Ausstoß müsse sehr deutlich und schnell verringert werden, sagte Finanzmarkt- und Verbraucherminister Per Bolund. Dem schwedischen Flughafen-Betreiberwill die Regierung mit umgerechnet rund 300 Mio. Euro ebenfalls unter die Arme greifen.Auch der dänische Staat, der wie Schweden derzeit etwa 15 Prozent der SAS-Anteile hält, will SAS helfen. Wie das Finanzministerium in Kopenhagen mitteilte, sind sich die Regierung und die weiteren Parlamentsparteien über einen Betrag zur Rekapitalisierung von SAS einig geworden. Eine Summe nannten die Dänen vorerst nicht.SAS hat mit stark gesunkenen Passagierzahlen und Umsätzen zu kämpfen. Die Airline rechnet damit, dass die Erholungsphase für die Luftfahrtbranche trotz der jetzigen Öffnung vieler Grenzen noch bis 2022 andauern wird, ehe die Nachfrage auf Vor-Krisen-Niveau zurückgekehrt ist. Die Airline will das mit einem Umbau auffangen, veranschlagt aber Hilfen von 12,5 Mrd. schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 1,2 Mrd. Euro). Weitere Informationen zu dem Plan sollen laut SAS bis Ende des Monats veröffentlicht werden.