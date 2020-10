Bei der Deutschen Bahn kann die Arbeit am künftigen Tarif für die Beschäftigten weitergehen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) willigt in eine Schlichtung ein, die das Unternehmen am Mittwoch eingeleitet hatte.





Die GDL hatte Verhandlungen abgelehnt. Zur Schlichtung ist sie aber vertraglich verpflichtet. "Wir respektieren die Schlichtung", sagte der Vorsitzende Claus Weselsky. Er kritisierte zugleich, dass die Führungskräfte des Konzerns für das eigene Versagen in der Krise nun die Mitarbeiter in Haftung nähmen. Beide Seiten haben noch nicht bekannt gegeben, wen sie zu Schlichtern benennen.

