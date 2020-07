Die Deutsche Bahn ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Von Januar bis Juni fuhr der Staatskonzern ein Minus von 3,7 Mrd. Euro ein.

Das hat die dpa aus Aufsichtsratskreisen erfahren. Nach Rekordzahlen im Januar und Februar war in der Corona-Krise im März die Fahrgastzahl eingebrochen und hat sich bis heute nicht erholt. Die Bahn hielt dennoch einen Großteil ihres Angebots aufrecht.Der Umsatz erreichte von Januar bis Juni den Kreisen zufolge nur noch 19,4 Mrd. Euro. Das waren 2,5 Mrd. Euro weniger als im entsprechenden Vorjahreshalbjahr. Im laufenden Geschäft habe es einen Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe von 1,8 Mrd. Euro gegeben. Außerdem seien 1,4 Mrd. Euro auf den Firmenwert der Auslandstochter Arriva abgeschrieben worden. Der Konzern präsentiert seine Halbjahresbilanz an Donnerstag dieser Woche.