Eurowings

Der LH-Billigflieger Eurowings mit seiner moderen Airbus-Flotte soll bald wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren.

Bei Eurowings Deutschland bleiben die Crews an Bord. Die Lufthansa-Tochter will zum Sommer sogar neue Leute einstellen. Beim Neustart will man vom Rückzug der Konkurrenz profitieren.