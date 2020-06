Die Bundesregierung ist erzürnt, weil viele Verbraucher lange auf eine Kostenerstattung ihrer in der Corona-Krise gestrichenen Flüge warten.

"Was da passiert, ist eine Frechheit", sagte der Tourismusbeauftragte der Regierung, Thomas Bareiß der "Bild". "Und das von Unternehmen, deren Zukunft von der Solidarität und Hilfe der Allgemeinheit abhängt", sagte der CDU-Politiker weiter mit Blick auf milliardenschwere Hilfsprogramme zur Rettung von Fluggesellschaften. Rückerstattungen dauerten in Deutschland viel zu lange, in anderen Ländern liefen sie "oft problemlos", kritisierte Bareiß und mahnte: "Die Fluggesellschaften haben eine rechtliche Verpflichtung ihren Kunden gegenüber, und ich erwarte, dass die auch erfüllt wird."