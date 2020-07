Die angeschlagene El Al Israel Airlines akzeptiert ein staatliches Rettungspaket.

Dem Paket zufolge soll El Al Kredite im Volumen von 250 Mio. US-Dollar (umgerechnet etwa 221 Mio. Euro) erhalten, der Staat soll für den größten Teil garantieren. Das Unternehmen soll zudem ein Aktienpaket im Umfang von etwa 133 Mio. Euro ausgeben. Sollten Anteile keine Abnehmer finden, will die Regierung einspringen. Einem Bericht der Zeitung "Haaretz" zufolge würde der Staat 61 Prozent von El Al übernehmen, sollte er alle Aktien dieses Pakets kaufen. Der Mitteilung zufolge muss dem Rettungspaket unter anderem noch der Finanzausschuss des Parlaments zustimmen.

Nach einer Mitteilung vom Montagabend billigte der Vorstand einen Plan der Regierung, an dessen Ende eine erneute Verstaatlichung der Airline stehen könnte.El Al ist die größte Fluggesellschaft Israels. Sie war erst im Januar 2005 privatisiert worden. Die Corona-Krise hat der ohnehin angeschlagenen Airline schwer zugesetzt. Seit Israel im März die Grenzen geschlossen hat, mussten nahezu alle Maschinen am Boden bleiben. Viele der insgesamt 6000 Mitarbeiter sind in unbezahlter Freistellung.