Für Menschen mit Behinderung sind Bahnreisen noch immer deutlich schwieriger als für die übrigen Fahrgäste. Darauf hat der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hingewiesen und Verbesserungen angemahnt.

Vier von fünf Bahnhöfen stufenlos erreichbar

So müsse der Mobilitätsservice ausgebaut werden, und weitere Barrieren für Reisende mit Behinderung müssten fallen."Sie können nicht an allen Bahnhöfen und nicht zu allen Zeiten ein-, aus- oder umsteigen, sie müssen ihre Reisepläne vorher anmelden, und es kann ihnen trotzdem passieren, dass die erforderlichen Hilfen nicht bereitstehen", heißt es in einem juristischen Gutachten, auf das Dusel am Dienstag verwies. Der Beauftragte sprach von einem Glücksspiel und einer faktischen Beschränkung der Reisefreiheit.Nach Angaben der Deutschen Bahn sind 78 Prozent ihrer 5700 Bahnhöfe stufenlos erreichbar. "Auf dem Weg zu einer kompletten Barrierefreiheit bauen wir jedes Jahr weitere 100 Bahnhöfe um", sagte ein Sprecher. Auch die Zahl der Hilfeleistungen für Fahrgäste mit Behinderungen sei gestiegen. Sie habe sich in den letzten zehn Jahren auf 875.000 verdoppelt.Aus Dusels Sicht müssen aber der Bund und das Eisenbahnbundesamt stärker dafür sorgen, dass die Deutsche Bahn und ihre Konkurrenten die Konventionen, Gesetze und Verordnungen zugunsten von Menschen mit Behinderung umsetzen. Für sie seien an vielen Bahnhöfen Bahnsteige nicht direkt zugänglich. Passagiere im Rollstuhl erreichten die meisten Fernzüge nur über einen Hublift. Barrieren gebe es auch noch für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen und kognitiven Einschränkungen.