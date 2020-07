Weil ein Güterzug einen Teil seiner Ladung verloren hat, wird der Fernverkehr zwischen Frankfurt und Kassel sowie zwischen Frankfurt und Erfurt umgeleitet.

Reisende sollten mehr Zeit einplanen und sich vor der Fahrt über ihre Verbindung informieren, teilte die Deutsche Bahn am heutigen frühen Montag mit. Wegen der Aufräumarbeiten entfallen demnach auch die Regionalzüge zwischen Neuhof und dem nahen Fulda. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, konnte ein Bahnsprecher am Morgen noch nicht abschätzen.Der Zug hat der Bundespolizei zufolge am Sonntagabend zwischen Bad Hersfeld und Neuhof ein weißes Pulver verloren. Es handle sich nicht um Gefahrgut, sei von der Feuerwehr aber als gesundheitsgefährdend eingestuft worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Pulver verteilte sich demnach auf einer Länge von etwa 50 Kilometern auf den Gleisen.Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Klappen am Zug nicht richtig verschlossen, wodurch er Ladung verloren habe. Wegen der Aufräumarbeiten wird der Fernverkehr zwischen Frankfurt und Kassel sowie zwischen Frankfurt und Erfurt umgeleitet. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte mit, dass die Strecke mindestens bis zum Nachmittag gesperrt bleibe. Reisende sollten mehr Zeit einplanen und sich vor der Fahrt über ihre Verbindung informieren.