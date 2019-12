München, Hamburg und Berlin haben in einem Ranking pro Einwohner des Bundesverbands Carsharing deutliche Sprünge nach vorn gemacht und belegen nun die Plätze zwei bis vier. Den Spitzenplatz in der Rangliste verteidigt Karlsruhe.

In Karlsruhe kommen auf 1000 Einwohner 3,23 Autos. In München sind es immerhin 2,13, in Hamburg 1,61 und in Berlin 1,60.

Noch beim vorherigen Ranking vor zwei Jahren hatte München auf Rang 6 gelegen, Hamburg auf dem 10. und Berlin auf dem 12. Platz. Insbesondere der Einstieg von Sixt in den Carsharing-Markt sowie im Fall von Berlin zusätzlich We Share von VW seien für die Veränderung verantwortlich, hieß es vom Geschäftsführer des Bundesverbands, Gunnar Nehrke. Dadurch seien jeweils große zusätzliche Flotten in die Städte gekommen.



Mehr dazu

Mehr dazu Carsharing in Berlin VW gibt Startschuss für WeShare

In den drei größten deutschen Städten dominiert dabei jeweils deutlich das stationsunabhängige Carsharing. Karlsruhe verdankt seine Gesamtspitzenposition fast ausschließlich stationsbasierten Angeboten. Im Ranking nach der Gesamtzahl der Fahrzeuge liegt Berlin mit 5814 vor München mit 3133 und Hamburg mit 2968.