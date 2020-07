Die Corona-Pandemie hat den US-Mega-Carrier United Airlines im zweiten Quartal weiter heftig belastet.

Mehr dazu

Mehr dazu Flugplan United Airlines steuert München wieder an

In den drei Monaten bis Ende Juni gingen pro Tag rund 40 Mio. US-Dollar verloren, wie United am Dienstag nach US-Börsenschluss in Chicago mitteilte. Insgesamt lag das bereinigte Nettoergebnis mit 2,6 Mrd. Dollar (umgerechnet 2,3 Mrd. Euro) im negativen Bereich. Im Vorjahresquartal hatte die Airline noch über eine Milliarde Dollar verdient. Der Umsatz brach um 87 Prozent auf 1,5 Mrd. Dollar ein.Es sei "das schwierigste Quartal in der 94-jährigen Unternehmensgeschichte" gewesen, erklärte das Management von United Airlines. Die Corona-Krise hat den Luftverkehr nahezu zum Erliegen und viele Fluggesellschaften in schwere Finanznot gebracht. Immerhin sieht United inzwischen eine leichte Erholung: im laufenden Quartal dürften pro Tag nur noch rund 25 Mio. Dollar verloren gehen. Die Aktie hielt sich nachbörslich zunächst leicht im Plus, auch wenn das Quartalsergebnis schlechter ausfiel als von Analysten erwartet.