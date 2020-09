Fraport

Noch keine Lichtblicke: Am Frankfurt Airport bleiben die Passagierzahlen auf niedrigem Niveau.

Am Frankfurter Flughafen ist die Erholung des Passagierverkehrs in der Corona-Krise auch in der vergangenen Woche nicht vorangekommen. In der Woche vom 24. bis 30. August zählte der Flughafenbetreiber Fraport weniger Fluggäste als in der Woche zuvor.