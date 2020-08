Pam Brophy/Wikimedia, CC BY-SA 2.0

Verkehrszahlen im freien Fall, Arbeitsplätze in Gefahr: Die Corona-Krise fordert am Londoner Flughafen Gatwick kihren Tribut.

Am Londoner Großflughafen Gatwick werden wegen der Corona-Krise etwa 600 Stellen gestrichen. Damit ist fast jeder vierte Arbeitsplatz dort betroffen. Das kündigte Airport-Chef Stewart Wingate am Mittwoch an.