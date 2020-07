Die vor der Corona-Pandemie stark auf Fernstrecken nach Fernost spezialisierte Finnair weitet den Flugplan aus. Nach den Helsinki-Diensten aus Europa kommen nun weitere Asien-Destinationen hinzu.

Seit dem 13. Juli wächst das internationale Flugprogramm der Finnair Strecke um Strecke. Seit jenem Tag genießen viele Europäer, darunter auch Deutsche, Österreicher und Schweizer wieder Reisefreiheit in Richtung Finnland. Mittlerweile steuert der nordische Oneworld Carrier gut 30 Destinationen mit bis zu 90 Flügen täglich an. Und diese Zahlen sollen nun Woche um Woche steigen.Auch wegen starker Frachtnachfrage traut sich Finnair nun an einige Fernost-Verbindungen. Vom 23. Juli an soll es wieder wöchentliche Dienste nach Schanghai geben. Dabei dürfte die Nachfrage zunächst recht überschaubar bleiben. Bislang dürfen nämlich nur Geschäftsreisende aus China wieder in Finnland einreisen.Seit diesem Monat verbindet Finnair Helsinki auch mit Tokio, Hongkong und Seoul. Im August sollen Dienste nach Singapur und im September nach Osaka folgen.