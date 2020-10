Harald Eisenberger/ÖBB

Über Nacht ans Ziel: Die ÖBB setzen verstärkt auf den Einsatz von Nachtzügen.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihr Nachtzugnetz europaweit verdichten. Mit der neuen Nightjet-Verbindung gehe es ab Fahrplanwechsel täglich von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, so ÖBB-Chef Andreas Matthä am Mittwoch in Wien.