Die finnische Fluggesellschaft Finnair will 1000 Arbeitsplätze streichen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sei man gezwungen, wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen strukturelle Änderungen vorzunehmen.

Finnair

Insgesamt seien 2800 Mitarbeiter in Finnland von Stellenstreichungen und von vorübergehenden Freistellungen betroffen.beschäftigt rund 6700 Mitarbeiter, 6200 davon in Finnland. Fast alle Angestellten in Finnland wurden für einen Teil des Frühlings und Sommers vorübergehend freigestellt.



Das werde man fortsetzen, hieß es in einer Mitteilung. Die vorübergehenden Freistellungen könnten entweder befristet oder bis auf Weiteres erfolgen. Ziel sei, den Betrieb zu sichern.

Sparziel auf 100 Mio. Euro erhöht

Finnair

Finnair

"Unser Umsatz ist erheblich gesunken, und deshalb müssen wir unsere Kosten einfach an unsere neue Größe anpassen", sagte-Chef Topi Manner. Das Sparziel sei nun auf 100 Mio. Euro erhöht worden.Die finnische Regierung hatte bereits im März angekündigt, der Fluggesellschaft Staatsgarantien im Umfang von 600 Mio. Euro zu gewähren. Der finnische Staat besitzt 55,8 Prozent an