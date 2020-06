Das polnische Star-Alliance-Mitglied LOT hat den Inlandsflugverkehr nach zweieinhalb Monaten wieder aufgenommen. Er war wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden.

Der erste Flug aus Warschau landete am Montagmorgen in Stettin (Szczecin). Es bestehen Verbindungen zwischen der Hauptstadt und sechs weiteren Städten. Zudem gibt es Flüge zwischen der Hafenstadt Danzig (Gdansk) und Krakau (Krakow). Es gelten besondere Hygienevorschriften. Allen Passagieren wird die Körpertemperatur gemessen. An Bord des Flugzeugs muss ein Mundschutz getragen werden und ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Jeder zweite Sitzplatz bleibt frei.Der Flag-Carrier plant derzeit, den internationalen Flugverkehr am 14. Juni zu starten. LOT hatte im April aufgrund der Corona-Krise auf die geplante Übernahme des deutschen Ferienfliegers Condors gecancelt und war selbst auf Staatshilfen angewiesen.