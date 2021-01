Unter den Flugreisenden sind derzeit so gut wie keine Touristen mehr.

Der Flughafenverband ADV rechnet nicht mit größeren Folgen für den Flugverkehr durch die zusätzlichen Bewegungseinschränkungen. Die aktuellen Passagierzahlen lägen ohnehin unter zehn Prozent des normalen Aufkommens.

Mehr dazu

Mehr dazu Lockdown-Verlängerung Bewegungsfreiheit und Kontakte werden eingeschränkt

VDR sieht keine negativen Folgen

Das sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag. Unter den Flugreisenden seien so gut wie keine Touristen mehr. "Das sind alles Menschen, die aus triftigen Gründen und unter schwierigen Bedingungen unterwegs sein müssen."Die Monate Januar und Februar seien ohnehin die schwächsten im gesamten Flugjahr. Auch der Geschäftsreiseverband VDR reagierte zunächst gelassen.Bund und Länder haben sich am Dienstag darauf verständigt, dass in Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern vom Wohnort eingeschränkt werden. Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern – sofern kein triftiger Grund vorliegt. Berufliche Reisen wurden bislang stets als Ausnahmegrund anerkannt."Wir gehen - Stand jetzt - davon aus, dass eine Geschäftsreise als beruflich bedingter Ortswechsel ein triftiger Grund für ein Verlassen des beschlossenen Radius darstellt, ebenso der tägliche Pendelweg zur Arbeit oder Reisen etwa zwischen zwei Produktionsstätten eines Unternehmens", sagte die Vizepräsidentin des Verbandes Deutsches Reisemanagement (VDR), Inge Pirner, dem "Handelsblatt"."Daher schätzen wir die negativen Auswirkungen des Beschlusses auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen als eher gering ein, zumal die Beschränkungen nur für Hotspots gelten." Zudem hätten die Unternehmen ihre Reisetätigkeit bereits seit Wochen auf ein absolutes Minimum heruntergefahren.