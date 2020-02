Nach dem Unglück eines Passagierjets mit drei Toten in Istanbul ist der Airport Sabiha Gökcen wieder für den Flugverkehr geöffnet.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete heute früh, die gesperrte Landebahn sei freigegeben worden. Die Flughafen-Verwaltung hatte zuvor angekündigt, dass Flüge vom 4 Uhr Uhr wieder starten und landen können. Ein Sprecher von Turkish Airlines twitterte, dass die Airline ihre Verbindungen wieder aufgenommen hat.Am Mittwochabend war eine Maschine des türkischen Billigfliegers Pegasus mit 183 Menschen an Bord bei der Landung aus noch unbekannter Ursache von der Piste abgekommen und auseinandergebrochen. Drei Menschen starben, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca in der Nacht mitteilte. Koca sprach zudem von 179 Verletzten. Der Flughafen war geschlossen worden. Flüge wurden storniert oder umgeleitet.Die Maschine habe nach ersten Informationen "eine harte Landung" hingelegt und sei dann ins Gelände gerutscht, sagte Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan. Der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya sagte, das Flugzeug sei am Boden erst einmal 50 bis 60 Meter weit geschlittert und dann aus 30 bis 40 Metern Höhe in tieferliegendes Gelände gefallen. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, zerbrach das Flugzeug in drei Teile. Das Wetter war an dem Mittwochabend stürmisch und regnerisch.