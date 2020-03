Von den mehr als 200 Verbindungen der insolventen Flybe übernimmt Loganair mindestens 16 Strecken. Dabei handelt es sich ausnahmslos um innerbritische Routen.

Die schottische Regionalfluggesellschaft übernimmt einige Abflüge von Flybe an den schottischen Flughäfen Aberdeen, Edinburgh, Glasgow und Inverness sowie vom englischen Newcastle. Los gehen soll es damit am 16. März.Loganair verfügt über 46 Maschinen und will ehemalige Flybe-Mitarbeiter als neue Beschäftigte gewinnen. Flybe musste wie berichtet nach monatelangen Turbulenzen vergangene Woche Insolvenz anmelden.