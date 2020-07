Die französische Flugsicherheitsbehörde BEA hat damit begonnen, die Flugschreiber der im Januar von iranischen Streitkräften abgeschossenen ukrainischen Passagiermaschine auszuwerten.

Daten des sogenannten Cockpit Voice Recorders (CVR), der Stimmen im Cockpit festhält, seien erfolgreich heruntergeladen worden. Das teilte das Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) am Montag in Le Bourget bei Paris mit. Iran hatte die Flugschreiber Frankreich zum Auslesen übergeben.Die Maschine war am 8. Januar irrtümlich von iranischen Streitkräften kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen worden. Alle 176 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Nach iranischen Angaben waren 147 der Passagiere Iraner, darunter viele mit doppelter Staatsbürgerschaft, sowie 29 Bürger der Ukraine, Kanadas, Schwedens und Afghanistans.Der Abschuss der Maschine wurde von der iranischen Führung zunächst mehrere Tage lang geleugnet, was im Nachhinein zu wütenden Protesten im Land führte. Die Demonstranten forderten eine Bestrafung der Verantwortlichen, einige sogar den Rücktritt der iranischen Führung. Präsident Hassan Ruhani versprach daraufhin eine gründliche und lückenlose Aufklärung der Abschussumstände durch ein Sondergericht und verschiedene Expertenteams.