Nach Flixbus und Flixtrain gibt es nun auch die Marke Flixcar. Damit machen die Münchener dem schon bestehende Mitfahrdienst Blablacar in Frankreich Konkurrenz.

Das Unternehmen Flixmobility hat nun drei Marken: Flixbus, Flixtrain und Flixcar. Angekündigt hatte Flixmobility die Geschäftsausweitung bereits vor einem halben Jahr. Nach dem Start in Frankreich soll das Flixcar-Angebot sukzessive auf weitere Länder ausgedehnt werden, kündigte das Unternehmen an.



Für die Nutzung der neuen Online-Plattform, auf der Autofahrer freie Plätze in ihrem Wagen anbieten, fallen den Angaben zufolge keine Provisionen oder Gebühren an. Der Fahrgast bezahlt ausschließlich den Fahrer.



Flixcar soll das Fernbusnetz ergänzen, das gut 200 Ziele in Frankreich verbindet. So lasse sich eine längere Strecke mit dem Bus zurückgelegen und die letzte Etappe mit Flixcar, hieß es. Ein bereits bestehender großer Mitfahrgemeinschaftsdienst ist Blablacar. Das Unternehmen aus Frankreich ist seit Juni auch im Fernbusmarkt aktiv und macht dort Flixbus Konkurrenz.