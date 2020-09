Verwechslungsgefahr mit der Telekom: Pinkbus gibt Bussen und Website ein neues Corporate Design.

Bei der Firmenfarbe kennen große Unternehmen keinen Spaß. Das hat auch das Kölner Fernbusunternehmen Pinkbus zu spüren bekommen. Der Newcomer muss seine Busse farblich umgestalten, weil ihr bisheriger Farbton zu sehr dem Magenta der Telekom ähnelt.

Farbumstellung kostet sechsstelligen Betrag

Am Mittwoch begann das Start-up damit, seinen Fahrzeugen ein neues Farbdesign zu verpassen. In Absprache mit der Telekom verwende man für die Busse und den Internet-Auftritt jetzt eine von Pink ins Lila verlaufende Farbschattierung, sagte Pinkbus-Mitgründer Tino Engelmann."Im Fall Pinkbus hat uns das Landgericht Düsseldorf bestätigt, dass eine Verletzung der Farbmarke Magenta vorliegt", sagte ein Telekom-Sprecher. Die Telekom werde über die Farbe Magenta deutlicher und schneller erkannt als etwa über ihr Logo "T". Wenn ein Busunternehmen die Farbe Magenta nutze, erzeuge das "die gleiche Wirkung, als wenn auf den Fahrzeugen 'Telekom-Bus' stehen würde".Im Fall Pinkbus hat die Telekom nach eigenen Angaben einen Vergleich mit dem Busunternehmen ausgehandelt. Man habe Pinkbus beraten, damit die neue Farbgebung "so einfach und kostengünstig wie möglich umgesetzt werden kann", sagte der Sprecher.Teuer wird es für das junge Unternehmen, das nach einer Corona-Zwangspause erst wieder auf einer Strecke fährt, dennoch. Mit einem sechsstelligen Betrag schlügen die Umrüstung auf das neue Farbkonzept und Anwaltskosten zu Buche, sagte Engelmann.