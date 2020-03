Bleibt trotz Corona-Krise geöffnet: der Berliner Flughafen Tegel.

Eine Schließung des Berliner Flughafens Tegel im Zuge der Corona-Krise wäre aus Sicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein "fataler Fehler".

"Die Hauptstadt braucht die Anbindung über die beiden Flughäfen", sagte Scheuer im Interview mit Bild.tv. "Deutschland muss flexibel bleiben in allen Infrastruktureinrichtungen." Nur weil der Betrieb auf null runtergefahren sei, dürfe nicht einfach ein Flughafen geschlossen werden. "Eine Stadt der Luftbrücke darf nicht so geschichtsvergessen sein", sagte Scheuer.Im Berliner Senat und bei den Flughafenbetreibern gibt es Überlegungen, den Luftverkehr auf dem Flughafen Schönefeld zu konzentrieren. Dies soll vorübergehend geschehen, was Scheuer jedoch nicht erwähnte. Ziel der Betreiber ist es, Kosten in Millionenhöhe einzusparen.Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sagte der dpa: "Es gibt noch Gesprächsbedarf." Wichtig sei, eine gemeinsame Linie aller drei Gesellschafter zu finden.Nach dpa-Informationen könnte die Entscheidung über Tegel nächste Woche fallen. Am Montag tagen die Flughafen-Gesellschafter. Zunächst wird demnach eine Betriebspause bis zum 31. Mai erwogen. Mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen wäre der Flughafen wieder ans Netz zu bringen. Darüber berichtete auch die "Märkische Oderzeitung" am Samstag.