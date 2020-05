Fotostudio Uyttebroeck

Auch die Flotte soll kleiner werden: Die Corona-Krise zwingt Brussels Airlines zu drastischen Sparmaßnahmen.

Die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines will wegen des wirtschaftlichen Drucks in der Corona-Krise bis zu 1000 Stellen streichen, ein Viertel der Belegschaft. Dies meldete die Nachrichtenagentur Belga am Dienstag unter Berufung auf Gewerkschafter und auf das Unternehmen.