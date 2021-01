Emirates Airline aus Dubai hat laut Experten im Ausnahmejahr 2020 ihren Titel als sicherste Fluggesellschaft der Welt verteidigt. Mit einem Risiko-Index von 94,75 Prozent liegt sie erneut nur knapp vor einem weiteren Carrier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Etihad Airways (94,73 Prozent).

Die sichersten Airlines im Überblick Das Hamburger Flugunfallbüro "Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre" (Jacdec) erstellt für das Luftfahrtmagazin "Aero International" die Liste der weltweit sichersten Airlines. Das Ranking für 2020 fällt so aus:

1. Emirates (Vereinigte Arabische Emirate/Risikoindex 94,75 Prozent)

2. Etihad Airways (Vereinigte Arabische Emirate/94,73 Prozent)

3. Scoot Tigerair (Singapur/94,52 Prozent)

4. Air Europa (Spanien/94,45 Prozent)

5. Dinnair (Finnland/93,14 Prozent)

6. KLM (Niederlande/92,97 Prozent)

7. Transavia (Niederlande/92,61 Prozent)

8. Oman Air (Oman/92,31 Prozent)

9. Eva Air (Taiwan/92,15 Prozent)

10. Jetblue Airways (USA/91,9 Prozent)

11. Cathay Pacific Airways (Hongkong/91,51 Prozent)

12. Jetstar Airways (Australien/91,5 Prozent)

13. Easyjet (Großbritannien/91,12 Prozent)

14. Jet2.com (Großbritannien/90,99 Prozent)

15. Norwegian Air Shuttle (Norwegen/90,82 Prozent)

16. Aer Lingus (Irland/90,71 Prozent)

17. Delta Air Lines (USA/90,63 Prozent)

18. Westjet (Kanada/90,59 Prozent)

19. Vueling (Spanien/90,56 Prozent)

20. Capital Airlines (China/90,55 Prozent)





Das ergab das jährliche Sicherheits-Ranking des Hamburger Flugsicherheitsbüros Jacdec in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtmagazin "Aero International", das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Der nur theoretisch erreichbare Bestwert liegt bei 100 Prozent. Die spanische(Platz 4) sowie die(5) verteidigten ebenfalls ihre Positionen, vor den beiden niederländischen Gesellschaften(6) und(7).Überraschend auf Rang drei landete die Billig-Airlineaus Singapur, deren Muttergesellschaftnur Platz 21 belegte. Bei den Fluggesellschaften aus dem deutschsprachigen Raum reichte es erneut nur für einen Platz im Mittelfeld. Als sicherste deutsche Airline liegt Eurowings mit einem Risiko-Index von 90,10 Prozent auf Rang 28. Die, die nach einem Unfall am Boden mit Totalschaden 2019 von Platz 21 auf Rang 56 rutschte, liegt nun auf Platz 57.Angesichts stark reduzierter Flugaktivitäten hat die Tabelle diesmal jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft, da die von den Airlines geflogenen Passagierkilometer eine wichtige Größe bei der Bewertung sind. Je mehr eine Fluggesellschaft davon unfallfrei zurücklegt, umso sicherer gilt sie in diesem Ranking. Da es 2020 aber coronabedingt zu massiven Einbrüchen bei den Flugaktivitäten kam, fielen alte Unfälle der Airlines diesmal stärker ins Gewicht.Die Jacdec-Bewertung umfasst die 100 Airlines mit der weltweit größten Verkehrsleistung. Die Ergebnisse werden als Prozentzahl dargestellt, wobei sich die Werte von dem Maximalwert von 100 Prozent abwärts orientieren. Die Bewertung beruht auf der Unfallhistorie der Airlines in den vergangenen 30 Jahren, der länderspezifischen Umgebung, in der sie operiert, sowie auf spezifischen Risiko-Faktoren der Fluggesellschaften.