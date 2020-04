Grund für den drastischen Stellenabbau sei die extrem gesunkene Nachfrage nach Flügen, teilte das Unternehmen mit.



Von dem Schritt betroffen sein sollen demnach rund 1900 Vollzeitkräfte in Schweden sowie 1700 in Dänemark und 1300 in Norwegen. Insgesamt ist damit fast jeder zweite Mitarbeiter betroffen.

