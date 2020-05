Seit Montag verkehren wieder ICE-Züge zwischen Deutschland und Frankreich.

Die Bahn hat ihren grenzüberschreitenden Zugverkehr nach Frankreich wieder aufgenommen. Auf der Fernverkehrsstrecke von Frankfurt über Saarbrücken bis nach Paris verkehre nun wieder täglich ein ICE-Zugpaar, so die Deutsche Bahn.

In Frankreich trat am Montag die erste Phase der Lockerungen in der Corona-Pandemie in Kraft. So dürfen Franzosen nun ohne Passierschein das Haus verlassen. Geschäfte dürfen unter Auflagen öffnen, Schulen und Kitas schließen schrittweise wieder auf.

Allerdings ist eine Einreise in Frankreich ist derzeit nur aus triftigen Gründen wie für die Arbeit oder den Schulbesuch möglich.Ebenso gilt nach wie vor die internationale Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Sie wurde Ende April bis Mitte Juni verlängert.