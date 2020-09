Sunny Cars

Die Sunny-Cars-Gechäftsführer Thorsten Lehmann und Kai Sannwald erwarten keine Erholung für diesen Herbst. Sie halten an ihrem Sparkurs fest.

Corona hat vielen das Sommergeschäft verhagelt. Jetzt kommt der Herbst. Doch was erwarten Touristiker noch von ihm? Und was kommt danach? In der