An den meisten Bahnhöfen müssen Fahrgäste noch ohne W-LAN auskommen. Bundesweit gibt es für die Kunden an nur jeder achten Station der etwa 5400 Bahnhöfe und Haltepunkte einen kostenfreien drahtlosen Internet-Zugang.

Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein vorn

An zwölf Prozent der etwa 5400 Bahnhöfe und Haltepunkte gebe es kostenloses W-LAN, teilte der Verein Allianz pro Schiene mit. Dabei gibt es große Unterschiede, wie ein Ländervergleich ergab, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.Hamburg liegt demnach mitan allen Bahnhöfen vorn, in Hessen und Schleswig-Holstein sind etwa drei Viertel versorgt. Alle anderen Länder liegen unter dem Bundesdurchschnitt. Beim Schlusslicht Brandenburg gibt es nur an einem von hundert Haltepunkten kostenloses

"Die flächendeckende Ausstattung mit kostenlosem W-LAN sollte heutzutage eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein", sagte Dirk Flege, der Geschäftsführer des Schienenlobby-Verbands. Es müsse schnell etwas passieren, damit Fahrgäste an allen Haltepunkten kostenfrei und zuverlässig ins Internet kommen. Dafür solle es ein Bund-Länder-Programm geben.

Die Auswertung beruht auf Antworten der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. Demnach will die Bahn das W-LAN-Angebot erweitern.