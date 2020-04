Eine Resolution der Luftfahrtbehörde verbietet den kommerziellen Flugverkehr in Argentinien – bis zum 1. September. Doch der Internationale Luftverkehrsverband (Iata) und der Internationale Rat der Flughäfen (ACI) protestieren gegen diese Entscheidung.

"Argentinien braucht Luftverkehr für eine Vielzahl von wirtschaftlichen Aktivitäten", hieß es in einer Stellungnahme von Iata und ACI. "Der Reise- und Tourismussektor trägt alleine zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und schafft 9,4 Prozent der Arbeitsplätze."

Angesichts der Corona-Pandemie hatte die argentinische Regierung bereits Mitte März die Grenzen geschlossen und bis auf Rückholflüge den Luftverkehr weitgehend gestoppt. Nun untersagte die Luftfahrtbehörde zudem den Verkauf von Tickets für Flüge bis zum 1. September.



Offenbar hatten einige Fluggesellschaften weiterhin Tickets für Flüge in den kommenden Monaten verkauft, für die keine Ausnahmegenehmigungen vorlagen. Mit der Resolution machte die Luftfahrtbehörde nun deutlich, dass es vor September keinen regulären Flugverkehr in Argentinien geben dürfte.

"Wir verstehen, dass sich die Regierung in einer schwierigen Lage befindet und dass ihre oberste Priorität die Gesundheit der Bevölkerung ist", hieß es in der Iata-Erklärung. Die Organisation arbeite an einem Plan gemäß den strengen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation, um den internationalen Luftverkehr schrittweise wieder aufzunehmen. "Wenn die Resolution so umgesetzt wird, werden viele Unternehmen der Branche nicht überleben."