Am Frankfurter Flughafen ist das Verkehrsaufkommen in der vergangenen Woche trotz der ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf sehr niedrigem Niveau geblieben.

Auch der Frachtverkehr verzeichnete auf Jahressicht erneut einen zweistelligen Rückgang. Die Zahl der an Deutschlands größtem Airport abgefertigten Fluggäste sei in der Woche vom 8. bis 14. Juni im Vergleich zur entsprechenden Vorjahreswoche um 92,8 Prozent auf 109.376 gefallen. Damit fiel der prozentuale Rückgang etwas höher aus als in der Vorwoche und auch die Fluggatszahl ging im Wochenvergleich etwas zurück.Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank in den sieben Tagen bis zum 14. Juni um 12,3 Prozent auf 34.043 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 81 Prozent auf 2043 Starts und Landungen zurück. Damit fielen diese beiden Werte in der vergangenen Woche in etwa so aus wie in der ersten Juni-Woche.Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an, nachdem der Passagierverkehr wegen der weltweiten Reisebeschränkungen seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war. Branchenvertreter erwarten, dass es noch mehrere Jahre braucht, bis der Passagierverkehr wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreicht.