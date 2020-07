Der einstige Stolz von British Airways – die große B747-Flotte – wird abrupt ausgemustert.

British Airways legt die komplette Boeing-747-Flotte mit sofortiger Wirkung vorzeitig wegen der Coronavirus-Krise still.

"Wegen des durch die Covid-19-Pandemie verursachten Rückgangs des Reiseverkehrs ist es unwahrscheinlich, dass unsere 'Königin der Lüfte' jemals wieder kommerzielle Dienste für British Airways anbieten wird", teilte die Fluggesellschaft mit. Sie hat die Maschinen seit 1989 genutzt und flog damit Ziele in China, den USA, Kanada und Afrika an. In Zukunft werde man auch mit Blick auf den Klimaschutz verstärkt auf moderne, effizientere Flugzeuge wie den Airbus A350 setzen.





Mehr dazu

Mehr dazu Einreisen nach Großbritannien Britische Regierung will Quarantäne-Pflicht lockern

Die Airline war bislang der größte Betreiber der B747-400 weltweit. Eigentlich sollten die 31 Jumbo-Jets erst im Jahr 2024 aus dem Verkehr gezogen werden. Die Pandemie habe jedoch schnellere Maßnahmen notwendig gemacht, teilte das britische Unternehmen mit.Durch die Pandemie war der Flugverkehr in den vergangenen Monaten weltweit stark eingebrochen. Eine von der Regierung in London verhängte Quarantäne-Pflicht für Einreisende machte den Airlines zusätzlich zu schaffen. Sie wurde inzwischen für Reisende aus mehr als 70 Staaten und Überseegebieten aufgehoben. Großbritannien ist das am stärksten von der Coronavirus-Krise betroffene Land in Europa.