Die Schweiz hat eine Abgabe auf Flugtickets zum Klimaschutz vereinbart. Damit wird das Fliegen in der Schweiz bald deutlich teurer.

Bis zu 120 Franken je Ticket

Bahnreisen statt Kurzstreckenflüge

In Deutschland ist die Luftverkehrsabgabe längst Usus und wurde zum 1. April sogar gerade pro Ticket auf zwischen 13 und 60 Euro erhöht. Nun kommt auch in der Schweiz eine Abgabe auf Flugtickets. Deren Ziel ist es, den Klimaschutz zu dienen.Nach der kleinen Kammer des Parlaments hat am Mittwoch nun auch die große Kammer einer Flugticketabgabe zugestimmt. Sie soll bei kommerziellen Passagierflügen pro Ticket je nach Distanz und Buchungsklasse zwischen 30 und 120 Franken (bis zu 111 Euro) betragen. Auch private Passagierflüge müssen für den Klimaschutz zahlen – je nach Größe des Flugzeugs pro Start zwischen 500 und 5000 Franken.Durch die Abgabe sollen pro Jahr etwa 500 Mio. Franken (464 Mio. Euro) zusammenkommen. Das Geld soll teils Fluggesellschaften zugute kommen, wenn sie in erneuerbare Treibstoffe investieren. Die rechte SVP-Fraktion lehnte den Vorschlag ab. Kritiker warnten, dass Urlauber künftig Flughäfen im nahen Ausland nutzen würden.Die sozialdemokratische Umweltministerin und Präsidentin Simonetta Sommaruga hofft, dass die Bahn den grenzüberschreitenden Verkehr ausbaut. "Das wäre dann eine echte Alternative zu einem Kurzstreckenflug."Auch Benzin wird wegen Klimaschutzmaßnahmen teurer. Künftig müssen Treibstoff-Importeure mehr klimaschädliche CO-Emissionen kompensieren, und das vorwiegend im Inland. Sie dürfen deshalb pro Liter Treibstoff bis 2024 höchstens 10 Rappen (gut 9 Cent) aufschlagen, ab 2025 bis zu 12 Rappen.