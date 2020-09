Mit Stammsitz in Mannheim setzt der unabhängige Regio-Carrier Rhein-Neckar Air ausschließlich Dornier Do-328 ein.

Die Regional-Fluggesellschaft fliegt an zunächst vier Tagen pro Woche zwischen den beiden Metropolen und Mannheim. Außer an Geschäftsreisende wendet sie sich explizit an Urlauber.

Heidelberg liegt um die Ecke

Mehr dazu

"Deutschlands beste Airline"

Nach der coronabedingten Pause verindet Rhein-Neckar Air (RNA) ab 14. September 2020 Hamburg und Berlin wieder mit Mannheim.In die deutsche Hauptstadt geht es montags bis donnerstags jeweils einmal täglich, Tagesverbindungen sind dienstags und mittwochs möglich. Ähnliches gilt für den Hamburg-Flug: Geflogen wird montags bis donnerstags teilweise zweimal täglich, Tagestrips (morgens hin und abends zurück) können ebenfalls dienstags und mittwochs vorgenommen werden. Darüber hinaus bietet RNA jeweils mittwochs, samstags und sonntags die Strecke Mannheim–Sylt an.Vor allem Geschäftsreisende nutzen die seit 2013 existierenden RNA-Verbindungen. Wegen der nach wie vor bestehenden Zurückhaltung im Business Travel und wegen des Aufschwungs im Deutschland-Tourismus wirbt Rhein-Neckar Air nun vermehrt um Urlauber. So befindet sich das bei Touristen beliebte Heidelberg lediglich 18 km entfernt und kann mit dem Bus erreicht werden.Alle Flugverbindungen sind RNA zufolge in den GDS eingepflegt und können von Reisebüros gebucht werden. Vermarktet werden sie über den Ticketing-Partner Flexflight mit dem Buchungscode W2.Im Einsatz sind Maschinen vom Typ Dornier Do-328 mit etwa 30 Sitzplätzen. Auf den Citry-Routen wird jeweils nur ein Sitz pro Reihe auf jeder Seite belegt, so dass sich auch während des Flugs Abstände einhalten lassen. Zudem sind die Wege am Flughafen in Mannheim kurz, das Boarding verläuft rasch, und der Kontakt zu den Mitreisenden ist minimiert.Die Tarife liegen zwar etwas über jenen von Eurowings und Lufthansa, an anderer Stelle lässt sich das Geld jedoch gut wieder einsparen: So sind die Parkplätze am Flughafen in Mannheim kostenlos und liegen – auch überdacht – direkt am Terminal. Check-in ist bis 20 Minuten vor Abflug möglich.Reisebüros bietet RNA persönliche Ansprechpartner in Mannheim und vor Ort sowie PEP-Tarife für das gesamte Streckennetz.Von den Lesern des Magazins "Focus Money" wurde Rhein-Neckar Air gerade erst zu "Deutschlands bester Fluggesellschaft" gewählt. Geurteilt wurde in Kategorien wie Preis/Leistung, Service und Qualität, Vertrauen in die Marke sowie Weiterempfehlung.