Der Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat den Frankfurter Flughafen-Betreiber Fraport im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 182 Mio. Euro nach 127 Mio Euro Gewinn im Vorjahresquartal, wie das im MDax gelistete Unternehmen mitteilt. Vorstandschef Stefan Schulte rechnet für das laufende Jahr am Heimatstandort und an den Auslandsflughäfen mit Verkehrsrückgängen im hohen zweistelligen Prozentbereich. Auch im Gesamtjahr dürfte unter dem Strich ein deutlicher Verlust stehen. Fraport will deshalb wie angekündigt 3000 bis 4000 Jobs in Frankfurt abbauen.Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen bewegen sich nur langsam aus dem Corona-Tief. In der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August zählte der Flughafen-Betreiber an Deutschlands größtem Airport 343.865 Fluggäste und damit 78,6 Prozent weniger als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Das waren rund 22.000 Passagiere mehr als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 79,7 Prozent betragen hatte. Im gesamten Juli lag die Zahl der Fluggäste nach vorläufigen Zahlen auf den Europa-Strecken 75 Prozent, im Interkontinentalbereich sogar 92 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.Die Zahl der Flugbewegungen sank in der abgelaufenen Woche im Vergleich zur entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres um 64,8 Prozent auf 3702 Starts und Landungen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost fiel um 15,8 Prozent auf 33.193 Tonnen.Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an, nachdem der Passagierverkehr wegen der weltweiten Reisebeschränkungen seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war. Seit 15. Juni hat das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten, den Schengen-Raum und Großbritannien aufgehoben. Allerdings gibt es inzwischen wieder Reisewarnungen für bestimmte Regionen in Spanien. Branchenvertreter erwarten, dass der Passagierverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht.