Die angeschlagene Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) soll im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung wieder auf Kurs gebracht werden.

Das Amtsgericht Flensburg hat dem entsprechenden Antrag der Werft stattgegeben und die vorläufige Eigenverwaltung des Unternehmens angeordnet, wie die Werft mitteilte.Der Unternehmensleitung um den künftigen Geschäftsführer Martin Hammer werden den Angaben zufolge Sanierungsexperten zur Seite gestellt. Zum vorläufigen Sachwalter hat das Gericht den Fachanwalt für Insolvenzrecht Christoph Morgen bestellt. Über den Antrag hatten zuvor regionale Medien berichtet. Ziel sei die Sanierung und Fortführung des Unternehmens, sagte ein Sprecher der Werft.Die FSG ist schon seit längerem in finanzieller Schieflage. Vor allem die Verzögerungen bei einem Neubau waren nach Angaben der Werft Schuld an den tiefroten Zahlen. Jüngst war zudem der Auftrag zum Bau von zwei Großfähren storniert worden. Erst im vergangenen Jahr hatte der Finanzinvestor Lars Windhorst das Unternehmen vom norwegischen Siem-Konzern übernommen.Die Belegschaft der Werft ist schon seit Monaten in Kurzarbeit. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Werft zudem am 19. März Betrieb und Produktion vorübergehend eingestellt. Bei der FSG arbeiten rund 650 fest angestellte Mitarbeiter sowie zahlreiche Leiharbeiter und über Werkverträge Beschäftigte.