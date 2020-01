Gerd Pontius, Kopf der international tätigen Beratungsgesellschaft Prologis, geht mit der Branche in puncto Klima hart ins Gericht.

Es war ihre erste Amtshandlung als EU-Kommissionschefin und sollte im Vorfeld der Klimaschutzkonferenz in Madrid ein sichtbares Zeichen setzen: Mit Vorstellung des „European Green Deal“ gibt Ursula von der Leyen deutlich ambitioniertere Ziele vor als die Bundesregierung mit ihrem Klimapaket.

Eine Halbierung der CO 2 -Emissionen bis 2030 und die CO 2 -Neutralität bis 2050 zu erreichen sind Vorgaben, für die sich viele Lebensbereiche grundlegend ändern müssen. Auch wenn bislang eher allgemeine Absichtserklärungen veröffentlicht sind und Branchen wie die Agrar- und Energiewirtschaft zu deutlich mehr Emissionen beitragen: Die Luftfahrtbranche wird zum Kristallisationspunkt einer sich insgesamt in Europa verändernden Mobilitätskultur werden.



Zwangsläufig richtet sich der Blick von Politik und Wissenschaft auf den Verkehr – einen der am stärksten wachsenden Emittenten in Europa. Die Luftfahrt kann dabei noch so oft darauf hinweisen, dass sie nur einen Bruchteil zu den Emissionen beiträgt und dass jede weitere steuerliche Belastung die europäische Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.

Die Emissionen pro Flugzeug sind natürlich gesunken, und ja, Flugzeuge waren früher viel lauter. Doch sehen wir es realistisch: Kaum jemand mag das Mantra der Industrie hören. Und so können wir, wie es aktuell gerade wieder geschieht, noch so laut die Risiken von CO 2 - und Fluggaststeuern oder höheren Emissionskosten beklagen. Die politischen Entscheider lassen sich davon wenig beeindrucken. Beweist unsere Branche doch offenbar immer wieder, dass sie trotz aller Klagen weiterhin profitabel ist und wächst. Dass dieses Bild primär durch selektive Wahrnehmung geprägt ist, mag man beklagen. Es ändert jedoch nichts am Urteil.

Eine Abwehrhaltung der Akteure in der Luftfahrt wird weder Klimasteuern, einen teureren Emissionshandel noch engere Vorschriften verhindern. Nicht, solange diese in Brüssel und Berlin als notwendig für den Klimaschutz gesehen werden.

Eine konstruktive Rolle der Branche in dem kommenden Diskurs mit der EU verspricht dagegen, dass ein Green Deal mehr Nutzen als Belastung bringt. Selbstverständlich werden höhere Kosten sich auf die Preise oder die Marge auswirken. Dieses wird besonders die wenigen nach der Konsolidierung verbliebenen kapitalschwachen und unabhängigen Airlines treffen.



Zudem werden die Billigflieger in Europa mit ihrem preis- und kostenfokussierten Geschäftsmodell mehr unter Druck geraten als große Airline-Gruppen. In Summe aber wird die Luftfahrt die zu erwartenden Kostensteigerungen verkraften. Das werden sicher auch die Diskussionen Ende Januar 2020 beim European Aviation Symposium in München ergeben.

Auf der Nutzenseite birgt die EU-Klimainitiative erhebliche Chancen. Neben der Hoffnung auf einheitliche EU-Regeln für Airlines anstelle nationaler Alleingänge wird vor allem die Umsetzung des European Single Sky zum Lackmustest für den Willen der EU, eine konsequente Klimapolitik zu betreiben.



Widerstände auch in Deutschland formieren sich aber bereits, und die Zweifel steigen, ob dieses Ziel erreichbar ist, wenn es dann überhaupt von der deutschen Präsidentschaft konsequent vertreten wird. Sofern es die EU mit dem Green Deal ernst meint, darf dieses wichtigste Klimaprojekt nicht an nationalen Egoismen scheitern.



Ein Gastkommentar von Gerd Pontius.