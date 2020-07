Airport Nürnberg

Mit der üblichen Wasserfontäne der Flughafen-Feuerwehr wurde die erste Boeing 737-800 der Corendon Airlines in FCN-Sonderbemalung in Nürnberg begrüßt.

Corendon Airlines will dieses Jahr zur größten Airline am Flughafen Nürnberg aufsteigen. Was liegt da näher, als mit dem 1. FC N