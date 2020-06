Hakilon/Wikimedia CC BY-SA 3.0

Totale Flaute: Im April herrschte nahezu Stillstand an den US-Flughäfen wie New York JFK – hier ein Bild von vor der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie hat den Personenflugverkehr in den USA historisch einbrechen lassen. Im April beförderten US-Fluggesellschaften lediglich rund drei Millionen Passagiere, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.