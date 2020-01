Der geplante Zusammenschluss des US-Flugzeug-Herstellers Boeing und des brasilianischen Rivalen Embraer hat eine weitere Hürde genommen.

Brasiliens Wettbewerbsaufsicht stimmte dem Deal ohne Auflagen zu, wie die zuständige Behörde Cade bekanntgab. Die Unternehmen begrüßten die Entscheidung in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Zusammenschluss sei nun ohne jegliche Einwände von allen Aufsichtsbehörden außer der EU-Kommission genehmigt worden.Im Zuge des Deals will Boeing für 4,2 Mrd. US-Dollar 80 Prozent am Verkehrsflugzeug- und Service-Geschäft von Embraer übernehmen. Ursprünglich hatte es in Brasilien politischen Widerstand gegeben, weil Embraer auch Militärflugzeuge und Sicherheitstechnik baut. Präsident Jair Bolsonaro kündigte aber letztlich an, dass die Regierung kein Veto einlegt. In Kraft tritt die Cade-Entscheidung aber erst in 15 Tagen, sofern es keinen Widerspruch mehr gibt.