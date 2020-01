Am Istanbuler Sabiha Gökcen Airport ist ein Flugzeug von der Landebahn abgekommen.

Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es in einer Stellungnahme von Pegasus Airlines. Das Gouverneursamt der Provinz Istanbul teilte per Twitter mit, dass 164 Passagiere sicher aus der Maschine gebracht worden seien. Der Unfall habe sich wegen des schlechten Wetters ereignet. In Istanbul ist es stürmisch und regnerisch.Es sind zunächst alle Flüge ausgesetzt, heißt es in der Stellungnahme des Gouverneursamtes weiter. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sollte die Flugsperre bis 11.20 Uhr Ortszeit gelten. Der Chef der halbstaatlichen Turkish Airlines, Bilal Eksi, ließ allerdings via Twitter verlauten, ihre Flüge blieben ab und in Richtung Sabiha Gökcen bis 15 Uhr am Nachmittag ausgesetzt. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge wurden einige Flüge zum großen Istanbul-Flughafen umgeleitet.Die Maschine war laut Pegasus Airlines am Flughafen Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Der Vorfall werde untersucht.