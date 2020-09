Unter den untersuchten Airports war auch der Sylter Inselflughafen nahe Westerland.

Nach eingehender Überprüfung von 28 Standorten: Piloten zeigen sich insgesamt zufrieden mit der Betriebssicherheit an Deutschlands Flughäfen.

"Beim diesjährigen Flughafencheck können wir eine erfreuliche Tendenz feststellen: Es hat gleichzeitig einige wichtige Verbesserungen und keine gravierenden Verschlechterungen gegeben", bilanzierte der Vorstand der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Janis Schmitt."Bei dem einen oder anderen Flughafen wünschen wir Piloten uns aber noch etwas mehr Investitionen in die Flugsicherheit – was nicht heißt, dass diese Flughäfen per se unsicher sind", sagte Schmitt auf Nachfrage. "Wenn es nach uns ginge, wäre jede Landebahn vier Kilometer lang und danach noch 500 Meter Auslauffläche."Die VC hat 28 Flughäfen in Deutschland unter die Lupe genommen – vom größten deutschen Airport in Frankfurt bis zu kleinen Regionalflughäfen etwa in Weeze (Nordrhein-Westfalen), Memmingen (Bayern) und auf der Nordseeinsel Sylt. Bewertet wurden unter anderem die Verfahren zu An- und Abflug – auch bei schlechten Wetterverhältnissen. Außerdem, welche Maßnahmen Flughafen-Betreiber ergreifen, um zu verhindern, dass ein Flugzeug versehentlich eine gerade genutzte Startbahn quert.Am besten schnitten in der Gesamtschau jeweils mit Note 1,6 die Flughäfen Leipzig/Halle und München ab, Frankfurt kam auf eine 2,2. Die mit Abstand schlechteste Bewertung bekam – wie schon bei früheren Checks dieser Art – der Flughafen Mannheim mit 3,6. Hauptgrund dafür sei die ungünstige Lage des Mannheimer Flughafens, die den Anflug schwieriger mache, erklärte Schmitt.Eine Arbeitsgruppe der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Seit 1996 werden auch Regionalflughäfen einbezogen, sofern dort nennenswerter Linienverkehr stattfindet. Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Kriterienkatalog, der sowohl internationalen Vorschriften als auch die aus Pilotensicht sinnvolle Ausrüstung von Flughäfen umfasst.