Nach dem Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs bei Teheran hat die europäische Flugsicherheitsbehörde Easa ihre Empfehlungen für Flüge über den Iran verschärft.

Flüge in jeder Höhe sollten vermieden werden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission nun in Brüssel. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, die die Easa in Absprache mit der Kommission vorgeschlagen habe. Bereits am Freitag hatte sich die Easa gegen Flüge in einer Höhe von weniger als 25.000 Fuß (7620 Meter) über den Iran ausgesprochen. Im Laufe dieser Woche werde die Situation neu bewertet, sagte der Sprecher.Der Iran hatte am Wochenende nach tagelangem Abstreiten eingestanden, für den Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs mit 176 Toten verantwortlich zu sein. Das Militär habe die Maschine unbeabsichtigt abgeschossen, es handele sich um menschliches Versagen, hieß es in einer Presseerklärung. Seit dem Vorfall haben mehrere ausländische Fluggesellschaften, unter ihnen Lufthansa und Austrian Airlines, ihre Flüge nach Teheran eingestellt.