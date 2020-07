Fraport AG

Möchte Kurzarbeit bis 2022 verlängern: Stefan Schulte, Chef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport.

Wegen der anhaltenden Corona-Flaute will der Frankfurter Flughafen die Möglichkeit der Kurzarbeit bis in den übernächsten Sommer nutzen. Voraussichtlich werde noch mindestens anderthalb Jahre nur die Hälfte der Belegschaft gebraucht, so Chef Stefan Schulte.