Auf einer Pressekonferenz in Frankfurt verkündeten LOT und Condor die Übernahme.

Die Zukunft der Condor ist gesichert. Die Muttergesellschaft der polnischen LOT übernimmt die ehemalige Thomas-Cook-Tochter. Condor soll unter ihrer Marke und mit dem bisherigen Management in Deutschland und Europa wachsen.

Kauf soll bis April abgeschlossen sein

Finanzinvestoren aus USA und GB vor Hürden

Die Polish Aviation Group (PGL), Eigentümerin der LOT Polish Airlines, kündigt auf einer Pressekonferenz die Übernahme von Condor an und führt damit Condor aus dem Schutzschirmverfahren. Der Zusammenschluss von LOT und Condor in der PGL Group schaffe "einen der führenden Luftfahrtkonzerne in Europa mit den Kernmärkten Deutschland und Polen".Mit dem Fokus auf weiteres Wachstum in Deutschland sowie in angrenzenden Märkten werde Condor zur zentralen Säule der PGL-Tourismusstrategie und damit zu einer der führenden europäischen Ferienfluggesellschaften. Condor werde weiterhin unter der Führung ihres bisherigen Managements und unter ihrer eigenen Marke fliegen."Die Übernahme der Condor passt perfekt zur Strategie der PGL. Der Kauf sichert die Zukunft von Condor und bietet damit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden sowie Partnern Stabilität und eine großartige Perspektive. Wir wollen die traditionsreiche Marke Condor in Deutschland weiterentwickeln und diese auch in andere europäische Märkte einführen", sagt Rafał Milczarski, Vorsitzender der Geschäftsführung von PGL."Wir freuen uns, dass Condor mit PGL und LOT stabile, erfahrene und sich dynamisch entwickelnde Partner gewonnen hat, die die Zukunft unseres Unternehmens sichern. Zusammen werden wir doppelt so viele Passagiere bedienen und damit eine der größten Luftfahrtgesellschaften und eine führende Ferienfliegergruppe in Europa bilden. Unsere Partner und Kunden können ihre Urlaubsflüge mit Condor sicher planen", sagt Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Geschäftsführung von Condor. Der Ferienflieger werde von der erweiterten Konnektivität und den operativen Synergien zwischen den Fluggesellschaften profitieren.Das von PGL unterbreitete Angebot zur Übernahme von Condor wurde vom Gläubigerausschuss als das attraktivste für Condor, seine Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Kunden ausgewählt. Die Transaktion wird den Angaben zufolge voraussichtlich bis April 2020 abgeschlossen sein, sobald die üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen vorliegen und Condor das Schutzschirmverfahren beendet hat.Die Condor-Geschäftsführung und Sachwalter Lucas Flöther wollten eine schnelle Lösung bis Ende Januar, denn derzeit läuft die Hauptbuchungsphase für den Sommer. Eine längere Hängepartie hätte Veranstalter, Reisebüros und Kunden beunruhigt. Zudem muss Condor bis zum 15. April einen Überbrückungskredit der staatlichen KfW-Bank von 380 Mio. Euro zurückzahlen, mit dem nach der Insolvenz von Thomas Cook der Betrieb aufrecht erhalten werden konnte. Dieser Kredit soll nun vom Käufer vollständig zurückgezahlt werden.LOT ist innerhalb der Star Alliance Partner der Lufthansa, auf deren Zubringerflüge Condor für ihre Fernstrecken angewiesen ist. Lufthansa konnte aus kartellrechtlichen Gründen nicht selbst für die ehemalige Tochter bieten. LOT arbeitet in Polen und Ungarn auch mit Reiseveranstaltern zusammen. 2019 beförderte die Airline zehn Millionen Passagiere und setzt stark auf Langstrecken nach Nordamerika und Asien, die ausschließlich mit der Boeing 787 Dreamliner bedient werden.Neben LOT waren zwei Finanzinvestoren im Rennen. Der US-Finanzinvestor Apollo, der am spanischen Billigflieger Volotea eine Minderheit hält und auch in der Kreuzfahrt aktiv ist, hatte sich mit deutschen Veranstaltern verbündet, die ebenfalls Anteile übernehmen sollten. Die Veranstalter wollten damit den Fortbestand ihres Carriers sichern. Der britische Finanzinvestor Greybull Capital hatte 2014 die britische Airline Monarch samt deren Veranstalter übernommen, konnte diese aber im Oktober 2017 trotz mehrerer Finanzspritzen nicht vor der Insolvenz retten.Für beide Investoren wäre ein Komplettkauf der Condor schwierig geworden, weil die deutsche Fluggesellschaft wegen der Verkehrsrechte mehrheitlich im Besitz von Eigentümern aus der EU stehen muss. Wegen des bevorstehenden EU-Ausstiegs Großbritanniens hätte auch Greybull ein Konstrukt finden müssen, um Condor nach einem Brexit mit Hilfe von anderen Investoren oder einer Stiftungslösung noch kontrollieren zu können.Condor hatte im Geschäftsjahr 2018/19 (bis 30. September) den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 32 Prozent auf 57 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz wuchs um sechs Prozent auf 1,7 Mrd. Euro. Zuletzt hatten die Condor-Beschäftigten Einschnitte hinnehmen müssen, um die Gewinnaussichten der Airline mit Kostensenkungen zu verbessern und das Unternehmen möglichst als Ganzes zu verkaufen. So wurde beschlossen, 170 von 750 Arbeitsplätze in der Frankfurter Verwaltung abzubauen. Jüngst hatte sich Condor zudem mit den Gewerkschaften Verdi und UFO auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt, der die Streichung von 150 Flugbegleiter-Stellen vorsieht.