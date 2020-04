Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine bundesweit einheitliche Regelung zum Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bliebe es bei den unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, müssten Fahrgäste ohne Maske zum Beispiel einen Regionalexpress von Frankfurt nach Würzburg vor der bayrischen Grenze verlassen, erklärte der Vize-Vorsitzende Lukas Iffländer in einer Mitteilung vom späten Montagabend. Auch sei aktuell noch unklar, ab wann man eine Maske aufsetzen müsse – beim Einsteigen in ein öffentliches Verkehrsmittel, oder schon an der Haltestelle? Da blickten viele Menschen nicht mehr durch.

Eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen gilt bereits inundziehen nächsten Montag nach, und inentscheidet das Kabinett am Dienstag darüber. Auch in Thüringen wird eine Maskenpflicht diskutiert. Zugleich verhängen auch in den anderen Ländern immer mehr Kommunen eine solche lokale Pflicht.