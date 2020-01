Der erfahrene Airliner Paul Schwaiger, früher bei Lufthansa und Sun Express, ist für Vertrieb und Marketing der Condor verantwortlich.

Der Verkauf von Condor an die polnische LOT ist großes Gesprächsthema am Rande des European Aviation Symposiums. Am Mittwoch wird Vertriebschef Paul Schwaiger über die Perspektive des Ferienfliegers informieren.

Die Zukunft des Ferienflugs Dawn Wilson (TUI Airways), Yildiray Karaer (Corendon), Peter Glade (Sun Express), Stefanie Wasserfuhr (Eurowings), Ulla Siebke (Vueling) und Stephan Erler (Easyjet) über die Rolle der Ferienflieger zwischen Low Cost und Full Service Airlines diskutieren. Zum Programm und zur Anmeldung geht es Um die Perspektiven des Ferienflugs in Europa geht es auch auf dem zweiten European Aviation Symposium am 29. Januar in München. Unter anderem werden(TUI Airways),(Corendon),(Sun Express),(Eurowings),(Vueling) und(Easyjet) über die Rolle der Ferienflieger zwischen Low Cost und Full Service Airlines diskutieren. Zum Programm und zur Anmeldung geht es hier

Am vorigen Freitag hatte die Polish Aviation Group (PGL), Eigentümerin der LOT Polish Airlines, die Übernahme von Condor verkündet. Die staatliche polnische Gruppe will die ehemalige Tochter von Thomas Cook aus dem Schutzschirmverfahren herausführen und mit ihr europaweit im Ferienflug expandieren.Bei Veranstaltern und Reisebüros sorgte die Ankündigung zunächst für Aufatmen, da so die Zukunft des für viele Anbieter und Destinationen wichtigen Urlaubsfliegers gesichert ist. Dennoch bleiben viele Fragen offen, von der Flottenerneuerung über die künftige Arbeitsteilung bis hin zu der Frage, wieviel Unabhängigkeit Condor in dem neuen Verbund bleibt.Auf dem European Aviation Symposium, das seit dem heutigen Dienstag in dem Information Security Hub des Flughafens München stattfindet, wird Condors Commercial Director Paul Schwaiger am Mittwoch in einem Interview auf der Bühne Rede und Antwort zur Zukunft des deutschen Ferienfliegers und zu dessen Rolle in einem von vielen Unsicherheiten und einer Konsolidierung geprägten Markt stehen.