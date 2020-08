Bei einem Zugunglück in Schottland sind nach Medienberichten mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Mindestens zwei Todesopfer und mehrere Verletzte werden befürchtet, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.

Bahnbetreiber Scot Rail warnte vor Überflutungen

Der Zug entgleiste am Mittwochvormittag nach starken Regenfällen nahe der Stadt Stonehaven. Es gab zunächst keine offiziellen Angaben zur Zahl der Opfer.Vermutlich habe das Unwetter zu einem Erdrutsch geführt, hieß es. Das Triebfahrzeug stürzte PA zufolge mit drei seiner vier Waggons eine Böschung hinunter. Wenige Stunden zuvor hatte der Betreiber der Bahn, Scot Rail, noch vor Überflutungen in der Region gewarnt.Premierminister Boris Johnson und Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon sprachen von einem sehr ernsten Vorfall. Verkehrsminister Grant Shapps teilte mit, er sei in Gedanken bei den Betroffenen und ihren Familien. Ein Politiker aus der Region sprach von einer "schrecklichen Situation".Von der Unglücksstelle stieg Rauch auf. Nach BBC-Angaben waren etwa 30 Krankenwagen und auch ein Hubschrauber im Einsatz.